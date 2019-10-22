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Генеральная прокуратура Украины определила подследственность за детективами НАБУ в уголовном производстве по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Администрации Президента Украины преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, по версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации Президента Украины, в течение 2017 принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или непроведение таких проверок вообще.

Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
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