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Процесс подготовки саммита «нормандской четверки» осложнился новыми подходами и запросами «одной из сторон», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков саммита нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала должна быть подготовка, потом – саммит, - сказал он. - В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон», приводит слова Пескова ТАСС.

О какой из четырех сторон этого формата идет речь, Песков не уточнил.

«Нормандскому формату» сейчас тяжело», - констатировал представитель Кремля. Он напомнил, что именно лидеры «четверки» согласовали комплекс минских договоренностей, однако «сейчас одна из сторон - участниц «нормандского формата» допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту». «В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, «нормандский формат» испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время», - добавил Песков.

Путин на днях провел переговоры по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В сообщении Кремля по итогам переговоров с французским лидером отмечалось, что «от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых в «нормандском формате» и в контактной группе». «Прежде всего, это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населенных пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», - пояснили в Кремле.

В начале октября президент Владимир Зеленский заявлял, что дата встречи лидеров стран «нормандского формата» станет известна уже на следующей неделе
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