Министерство социальной политики намерено проверять получателей субсидий в рамках нового механизма финансирования жилищных субсидий и выплат льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 октября.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Так, в рамках проведения проверок субсидиантов, в некоторых случаях будут проводиться обследования материально-бытовых условий проживания домохозяйства.

В таком случае субсидии назначаются по решению комиссии, созданной районными госадминистрациями, исполнительными органами местных, районных советов на основании акта обследования условий проживания получателя субсидии.

Решение об отказе в назначении субсидии принимаются такой комиссией в течении 30 календарных дней со дня принятия органом по вопросам соцзащиты решения о направлении документов субсидианта на рассмотрение комиссии.

В целом проверка субсидиантов будет осуществляется путем сверки данных с государственными реестрами Министерства внутренних дел, Миграционной службы, а также с реестрами о наличии квартир, домов и транспортных средств.

При этом уполномоченные структурные подразделения по вопросам соцзащиты бесплатно, в 10-дневный срок могут получить запрашиваемую информацию о получателях субсидий от предприятий и организаций для проведения проверок.

Проверка достоверности данных субсидианта может проводиться как до назначения субсидии, так и во время ее получения.

Согласно сообщению на сайте Минсоцполитики, новый механизм выплаты льгот предусматривает, что деньги будут передаваться людям, а не предприятиям-поставщикам услуг.

При этом получение помощи возможно путем безналичной монетизации (Ощадбанк автоматически создает учетную запись получателя льгот, на который начисляются средства, а по итогам отопительного сезона сэкономленные деньги можно снять по окончанию отопительного периода (раз в год) или наличной монетизации (когда получатель льготы может открыть счет в одном из 38 уполномоченных банков (или через выплатные объекты Укрпочты) и каждый месяц получать «живые» деньги).

В случае выбора наличной монетизации, заявление на соответствующую услугу нужно подать до 15 октября.

Напомним, с 1 марта правительство начало выплату субсидий наличными.