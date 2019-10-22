218 прокуроров ГПУ, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены, сообщает пресс-служба ведомства.

«218 прокуроров ГПУ не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры. Таким образом они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в офис генерального прокурора. В их число входят также прокуроры, которые, вопреки Закону и Порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

В то же время 11277 прокуроров (из них 1082 - в ГПУ), то есть более 96%, подали такие заявления установленного образца.

Напомним, согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры», вступившем в силу 25 сентября 2019, прокуроры могут быть переведены в новые органы прокуратуры только в случае успешного прохождения ими аттестации.

Закон определяет, что для прохождения аттестации и перевода в новые органы прокуратуры прокуроры подают заявления генпрокурору, в которых должно быть указано о намерении пройти аттестацию, дано согласие на обработку персональных данных, на применение процедур и условий проведения аттестации. Форма и порядок подачи заявления определяются порядком прохождения прокурорами аттестации, утвержденным приказом генпрокурора.