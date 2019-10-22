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Контрразведка СБУ задержала ексзаступника министра экономики за нанесение масштабной ущерб обороноспособности нашего государства

Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономики, который подозревается в государственной измене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности нашего государства. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов. В результате незаконной схемы авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Иностранная компания оборудования в Украине не поставляла.

«Действия злоумышленников поставили под угрозу обеспечение Вооруженных сил боеприпасами во время противодействия российской агрессии», - заявили в СБУ.

22 октября контрразведка СБУ во исполнение решения следственного судьи задержала в международном аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины. Экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

На днях, 17 октября, в Киеве сотрудники СБУ в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали руководителя госпредприятия и представителя иностранной компании. Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена), иностранцу по ч. 4 ст. 27 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины за подстрекательство должностных лиц к совершению противоправных действий. Госчиновнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с правом внесения залога в размере 2,8 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения иностранцу. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски, за результаты которых изъяты документы и другие носители информации, свидетельствующие об их причастности к совершению противоправной деятельности в ущерб интересам Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

СБУ не уточняет фамилии экс-чиновника, по данным СМИ, речь идет о бывшем замминистра экономики Юрии Бровченко.
ForUm

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