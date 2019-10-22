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Запуск электронного билета в Киеве в промышленную эксплуатацию, который был запланирован на 1 ноября, переносится. Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, пишет Сегодня.

«Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года», – сообщил Назаров.

Директор департамента заявил, что е-билеты нужно усовершенствовать.

Отмечается, что не все автоматы по продаже е-билетов подключены. Кроме того, система уже давала сбои, и пассажиры метрополитена не могли воспользоваться электронным билетом в метро. Последний такой сбой произошел в прошлую пятницу. Киевляне негодовали и не могли воспользоваться синими карточками для оплаты проезда в метро.

Напомним, городские власти планировали полностью отказаться от использования жетонов и талонов с 31 октября 2019 года. Вместо этого пассажиры моли бы использовать электронный билет, проездные, так называемую зеленую карту метро, карту киевлянина или одноразовые QR-коды.

С 1 ноября прошлого года в Киеве тестировали систему использования единого билета для общественного транспорта. В 2019 году Kyiv Smart Card появилась в продаже. Купить электронный билет и пополнить его можно на станциях метро или в личном кабинете киевлянина, а также в терминалах самообслуживания Іbox, Еаѕурау и 2click. Уточняется, что при пополнении на большое количество поездок действуют такие же скидки, как при покупке проездного на метро: до 10 поездок по 8 грн, от 50 и более поездок по 6,5 грн.
ForUm

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