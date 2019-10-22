Постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 320 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» вступило в силу 19 октября. Изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол, сообщает пресс-служба МВД.

Предусмотренные постановлением меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощающих процедуру аккредитации заведений, совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:

допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

практический экзамен состоит в территориальном центре МВД, в котором успешно составлен теоретический экзамен;

срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет;

возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;

свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, зато оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.

Кроме этого, в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учреждениями по подготовке водителей введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортном средстве, на котором будет осуществляться практическое занятие. Нововведение призвано улучшить организацию учебного процесса и ввести мониторинг знаний каждого слушателя.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, допускаются к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. Состоялась передача функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД региональным сервисным центрам МВД, что позволило сократить время прохождения этой процедуры, поскольку документы будут рассматриваться по месту нахождения таких заведений, к тому же, это позволит субъектам хозяйствования сэкономить средства на транспортных расходах.

Постановлением также предусмотрено, что сертификаты о государственной аккредитации, выданные после 5 июля 2016 заведениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД, считаются бессрочными.