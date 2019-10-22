Государственная аудиторская служба Украины будет существенно реформирована, а количество работников этого органа сокращено с 3212 до 400, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Мы планируем существенно реформировать этот орган. Последние несколько недель мы занимались функциональным аудитом Госаудита (звучит иронически). Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до 400», - написал он в Facebook.

Дубилет рассказал о нескольких ключевых направлений реформы.

1. Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве. Сотрудники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированному подходу, а не придираться к запятым.

2. Сейчас происходит определенное дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами. Это дублирование надо убирать.

3. Крупные государственные компании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях (собственно, иногда сейчас так и происходит). С другой стороны, чем больше мы приватизируем, тем меньше надо проводить аудит.

4. Согласно мировой практике мы передаем Госаудит под Министерство финансов.

«Также отмечу, что любое массовое сокращение государственных служащих - это болезненный процесс. Мы будем сотрудничать с Гострудом, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы»,- пообещал он.