Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым «судебным решением» российской оккупационной власти в Донецке по лишению свободы гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева на 15 лет за якобы шпионаж и призывы к экстремистской деятельности, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Незаконное содержание и псевдо-приговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своему функционированию. Недаром УВКПЧ ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 отдельно отметило отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса», – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением. «Все причастные к удерживанию Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины», – заявили в МИД.

«Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождения всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины», – сказано в заявлении.

Напомним, украинский журналист Станислав Асеев приговорен в так называемой «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет.