Лисичанский горсовет ввел чрезвычайное положение государственного уровня, сообщает пресс-служба мэрии города.



21 октября, в горсовете состоялось заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) под председательством городского головы Сергея Шилина.

Главный вопрос повестки дня – возникновение чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с аварийной ситуацией на объектах ЛКСП «Лисичанскводоканал», которая возникла вследствие полного ограничения поставок электроэнергии ООО «Луганское энергетическое объединение» с 13.30 18 октября.

«В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 ПКМУ от 24.03.2004 № 368 «Об утверждении Порядка классификации чрезвычайных ситуаций по их уровням» невосстановление водоснабжения в течение более 3 суток привело к возникновению чрезвычайной ситуации государственного уровня», - отметил мэр.

По результатам доклада и с учетом обсуждения местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ситуацию, которая сложилась из-за полного ограничения поставки электроэнергии ООО «Луганское энергетическое объединение» на объекты ЛКСП «Лисичанскводоканал», признать чрезвычайной ситуацией.

Кроме того, было принято решение подготовить и направить письма о прекращении водоснабжения и водоотвода, что вредит населению, а также экологическому и эпидемиологическому состоянию и имуществу общины президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, народному депутату Александру Сухову, прокурору Луганской области, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ГУ Национальной полиции в Луганской области. Руководителю ЛКСП «Лисичанскводоканал» поручено принять меры по оплате задолженности за потребленную электроэнергию.

Также в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, решено внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных заведений; внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции.