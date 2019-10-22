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В селе Княжичи Броварского района неизвестные лица совершили выстрелы в водителя легковушки, после чего скрылись в неизвестном направлении на другом транспортном средстве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Предшествовало этому инциденту дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль, двигавшийся навстречу, столкнулся с автомобилем потерпевшего и неизвестные открыли огонь. Сейчас раненый водитель находится в больнице.  

С целью задержания вооруженных злоумышленников на территории Киевщины введена полицейская специальная операция «Сирена». Правоохранители обращаются к гражданам с пониманием отнестись к остановке транспортных и проверке транспортных средств.
ForUm

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