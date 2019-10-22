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Украинский журналист Станислав Асеев приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет. Об этом сообщает «ДАН» со ссылкой на «генпрокуратуру ДНР».

«В августе приговором «апелляционной палаты верховного суда ДНР» Асеев Станислав Владимирович признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 329 (организация экстремистского сообщества), статьей 321 (шпионаж), частью 4 статьи 32, статьей 321 (подстрекательство к шпионажу), частью 1 статьи 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 2 статьи 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности). Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — заявили в надзорном органе. — Приговор вступил в законную силу».

По данным «следствия», с марта 2015 года по май 2017-го Асеев вел визуальную разведку мест дислокации подразделений «народной милиции ДНР» и передавал полученные сведения посредством интернета представителям СБУ. Кроме того, под видом осуществления журналистской деятельности он вербовал в социальных сетях проукраински настроенных пользователей для сбора и передачи сведений военного и иного характера, которые также могли быть использованы против безопасности «ДНР».
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