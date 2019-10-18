Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.

Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны, задержанному детективами НАБУ 17 октября, Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.

Аграрный комитет поддержал законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Международный валютный фонд на переговорах с украинской делегацией не поднимает вопрос о повышении цены на газ для населения. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему министру юстиции Елене Лукаш, а также другим лицам в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и служебном подлоге.

В предложениях СБУ, на основе которых был сформирован санкционный список, не оказалось дочерних компаний из состава «Объединенной компании «Русал», которую контролирует влиятельный российский олигарх Олег Дерипаска и которые свободно работают в Украине и с Украиной. Среди них – компания-владелец ООО «Глуховский карьер кварцитов», добывающая в Сумской уникальный высокочистый кварцит и вывозящая его в Россию. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») – «Надра на экспорт».

Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 257 человек.

Кабинет Министров Украины вернул АО «Укрзализныця» в подчинение Министерства инфраструктуры Украины.

Министр обороны Андрей Загороднюк отказался комментировать информацию о возможной потере около 30 населенных пунктов и ряда ключевых высот в случае разведения сил на Донбассе на позиции 2016 года.

После длительного перерыва оккупанты применили тяжелую артиллерию.

Незаконную надстройку на здании в центре столицы начали демонтировать, сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.