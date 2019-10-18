В предложениях СБУ, на основе которых был сформирован санкционный список, не оказалось дочерних компаний из состава «Объединенной компании «Русал», которую контролирует влиятельный российский олигарх Олег Дерипаска и которые свободно работают в Украине и с Украиной. Среди них – компания-владелец ООО «Глуховский карьер кварцитов», добывающая в Сумской уникальный высокочистый кварцит и вывозящая его в Россию. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») – «Надра на экспорт».

В мае 2018 года в украинский санкционный список Совет национальной безопасности и обороны по представлению Службы безопасности Украины внес самого олигарха Олега Дерипаску и три связанные с ним компании.

Отмечается, что в список вошли предприятия, которые «противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы Российской Федерации». В частности, там указаны: объединенная компания (ОК) «Российский алюминий» («РусАл»), а именно ее московский офис, а также кипрские компании олигарха Judson Trading Limited и Velbay Holdings Ltd.

Санкции наложены сроком на три года. Но «Схемы» установили, что влиятельный российский олигарх до сих пор владеет в Украине почти десятком других компаний, которые реально работают, но не попали под санкции.

Среди них - кипрская United Company Rusal Silicon Limited, которая является владельцем ООО «Глуховский карьер кварцитов». Там добывают уникальный кварцит - минерал, из которого добывают кремний. Не внесла СБУ в санкционный список также нидерландский Emergofin B.V. - конечного бенефициара United Company Rusal Silicon Limited.

В то же время Emergofin B.V. - одна из компаний, которая подозревается Службой безопасности в «фактическом уничтожении производственных мощностей Запорожского алюминиевого комбината».

В 2006 году Дерипаска вместе с партнерами выкупил контрольный пакет акций Запорожского алюминиевого комбината – крупнейшего в Украине производителя этого металла и конкурента компании олигарха «Русал». Но уже через несколько лет, по данным СБУ, новые владельцы постепенно довели завод до полного банкротства. По информации правоохранителей, оттуда в конце концов вывели деньги, вывезли оборудование, а Баницкий карьер, который был частью завода, выделили в отдельное предприятие. В 2011-м Украина вернула запорожский завод в государственную собственность, что повлекло судебную волокиту, которая продолжается до сих пор.

Вместе с тем именно Emergofin B.V. сейчас вовлечена в судебный иск Дерипаски, который выступает против возвращения акций Запорожского алюминиевого комбината государству. Олигарх решил, что является пострадавшей стороной в процессе возвращения завода Украины, и запросил компенсацию в почти 40 млн долларов. Суды продолжаются до сих пор.

В ответ на запрос «Схем» о причинах такого избирательного подхода к санкциям в отношении компаний олигарха в СНБО ответили, что «предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Дерипаске и связанных с ним юридических лиц были вынесены на рассмотрение СНБО Службой безопасности Украины».

В свою очередь, в СБУ журналистам так и не предоставили ответ по существу, почему в санкционный список не попали несколько дочерних компаний, принадлежащих российскому олигарху. Но зато там подчеркнули, что Запорожский алюминиевый завод и месторождение кварцитов в Баничах – уже в собственности государства.