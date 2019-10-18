также в разделеОбщество
«Слуга народа» попросил у Кличко 8 квартир для своих помощников 15
Разведение на Донбассе: Министр отказался комментировать возможную потерю 30 сел 19
Суд вынес приговор экс-сотруднику СБУ, возглавившему подразделение «МГБ ДНР» 18
ГПУ зарегистрировала еще три производства, где может фигурировать Пашинский 14
СБУ назвала количество пропавших без вести на Донбассе 47
ГПУ изменила подозрение Лукаш 34
В ГПУ создали департамент по расследованию пыток полицией 13
Кононенко на 40 минут задерживали в «Борисполе» 30
17 октября. Картина дня 22
РПЦ придумала наказание для Греческой церкви из-за признания ею ПЦУ 95
110 волонтеров из США будут поднимать объединенные общины в Украине 20
В Раде хотят усилить уголовную ответственность за клевету 18
Синоптик обещает Украине температуру, как в Африке 41
Журналист: Семенченко, поставленный контролировать СБУ, сам связан с ОПГ и людьми Януковича 47
Экс-нардеп Фурсин не задекларировал почти 67 миллионов 23
Нацсовет проверит «Макси-ТВ» из-за интервью Гордона с Азаровым 20
СБУ передала в ГБР результаты проверки своих сотрудников 29
В ВСУ вводят новые воинские звания 89

В предложениях СБУ, на основе которых был сформирован санкционный список, не оказалось дочерних компаний из состава «Объединенной компании «Русал», которую контролирует влиятельный российский олигарх Олег Дерипаска и которые свободно работают в Украине и с Украиной. Среди них – компания-владелец ООО «Глуховский карьер кварцитов», добывающая в Сумской уникальный высокочистый кварцит и вывозящая его в Россию. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») – «Надра на экспорт».

В мае 2018 года в украинский санкционный список Совет национальной безопасности и обороны по представлению Службы безопасности Украины внес самого олигарха Олега Дерипаску и три связанные с ним компании.

Отмечается, что в список вошли предприятия, которые «противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы Российской Федерации». В частности, там указаны: объединенная компания (ОК) «Российский алюминий» («РусАл»), а именно ее московский офис, а также кипрские компании олигарха Judson Trading Limited и Velbay Holdings Ltd.

Санкции наложены сроком на три года. Но «Схемы» установили, что влиятельный российский олигарх до сих пор владеет в Украине почти десятком других компаний, которые реально работают, но не попали под санкции.

Среди них - кипрская United Company Rusal Silicon Limited, которая является владельцем ООО «Глуховский карьер кварцитов». Там добывают уникальный кварцит - минерал, из которого добывают кремний. Не внесла СБУ в санкционный список также нидерландский Emergofin B.V. - конечного бенефициара United Company Rusal Silicon Limited.

В то же время Emergofin B.V. - одна из компаний, которая подозревается Службой безопасности в «фактическом уничтожении производственных мощностей Запорожского алюминиевого комбината».

В 2006 году Дерипаска вместе с партнерами выкупил контрольный пакет акций Запорожского алюминиевого комбината – крупнейшего в Украине производителя этого металла и конкурента компании олигарха «Русал». Но уже через несколько лет, по данным СБУ, новые владельцы постепенно довели завод до полного банкротства. По информации правоохранителей, оттуда в конце концов вывели деньги, вывезли оборудование, а Баницкий карьер, который был частью завода, выделили в отдельное предприятие. В 2011-м Украина вернула запорожский завод в государственную собственность, что повлекло судебную волокиту, которая продолжается до сих пор.

Вместе с тем именно Emergofin B.V. сейчас вовлечена в судебный иск Дерипаски, который выступает против возвращения акций Запорожского алюминиевого комбината государству. Олигарх решил, что является пострадавшей стороной в процессе возвращения завода Украины, и запросил компенсацию в почти 40 млн долларов. Суды продолжаются до сих пор.

В ответ на запрос «Схем» о причинах такого избирательного подхода к санкциям в отношении компаний олигарха в СНБО ответили, что «предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к   Дерипаске и связанных с ним юридических лиц были вынесены на рассмотрение СНБО Службой безопасности Украины».

В свою очередь, в СБУ журналистам так и не предоставили ответ по существу, почему в санкционный список не попали несколько дочерних компаний, принадлежащих российскому олигарху. Но зато там подчеркнули, что Запорожский алюминиевый завод и месторождение кварцитов в Баничах – уже в собственности государства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
3618 грн.
74
Теги