Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему министру юстиции Елене Лукаш, а также другим лицам в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В ходе досудебного расследования подозреваемым инкриминируется завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, выделенных Минюсту на закупку услуг, необходимых для выполнения Общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, утвержденной Законом Украины от 18.03.2004 № 1629-IV на общую сумму 2 млн 523 тыс. гривен.

Продолжается досудебное расследование по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Обращаем внимание, что согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 12 октября Лукаш сообщила о вызове на допрос в ГПУ.

После этого она написала заявление в ГБР на генпрокурора Руслана Рябошапку.