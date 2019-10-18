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Кабинет Министров Украины вернул АО «Укрзализныця» в подчинение Министерства инфраструктуры Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

По словам председателя правления Евгения Кравцова, подчинение Укрзализныци Министерству инфраструктуры должно способствовать укреплению взаимодействия с участниками рынка транспортных услуг, представителями других видов транспорта, реализации государственной политики в области железнодорожного транспорта, развития реформ в акционерном обществе.

«Приветствуем такое решение акционера Укрзализныци. В нынешней политической ситуации такой шаг будет способствовать развитию отрасли, быстрому принятию необходимых решений, своевременному утверждению регуляторных актов и консолидации действий», - отметил Кравцов.

Напомним, с января прошлого года компания находилась в управлении Минэкономразвития.
ForUm

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