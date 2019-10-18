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Международный валютный фонд на переговорах с украинской делегацией не поднимает вопрос о повышении цены на газ для населения. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью «Голосу Америки».  

«Вопрос цены на газ не стоит потому, что правительство утвердило в свое время постановление, которым регулируются тарифы. Также нынешняя ситуация на мировом рынке достаточно благоприятная, цены на газ снизились, поэтому о повышении мы пока не говорим», - отметил глава финансового регулятора страны.

Он добавил, что среди основных вопросов, которые обсуждаются на встрече украинской делегации с МВФ – принятие ряда законопроектов, которые были предварительно оговорены, включая восстановление ответственности за незаконное обогащение, бюджет 2020 года, вопросы рынка земли.

По словам Смолия, представители Украины в Вашингтоне провели встречи с заместителем директора-распорядителя МВФ Дэвидом Липтоном, а также главой миссии МВФ в Украине Роном ван Рооденом.

Напомним, 16 октября украинская делегация с представителями Нацбанка Украины и министерства финансов отправилась в Вашингтон на переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Правительство ведет переговоры о новой кредитной программе МВФ, которая заменит резервное соглашение на 3,9 млрд долларов, срок действия которого истекает в начале января.
ForUm

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