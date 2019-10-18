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Аграрный комитет поддержал законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Об этом сообщает Экономическая правда.

Данный законопроект был внесен депутатами от партии «Слуга народа» как альтернативный правительственному.

Он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин.

Заседание комитета должно было состояться 18 октября в 14:30, однако его в последний момент перенесли на 9:00.

В дальнейшем законопроект будет рассмотрен в сессионном зале Верховной Рады для голосования в первом чтении.

Напомним, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.
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