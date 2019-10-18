Министр обороны Андрей Загороднюк отказался комментировать информацию о возможной потере около 30 населенных пунктов и ряда ключевых высот в случае разведения сил на Донбассе на позиции 2016 года.

Об этом он сказал на часе вопросов к правительству 18 октября, передает Украинская правда.

«Мы сейчас не говорим вообще о других участках. Мы говорим только о двух участках (Петровском и Золотом, – ред.)», - сказал он.

Загороднюка просили прокомментировать информацию о возможной потере 30 населенных пунктов в случае разведения сил и средств.

Но министр это проигнорировал, отметив, что вопрос о других участках будет решаться в будущем, а сейчас «вообще этот вопрос не комментируем».

Загороднюк добавил, что сейчас разведение даже в Петровском и Золотом невозможно, потому что боевики не соблюдают договоренности о 7-дневном прекращении обстрелов.

Как сообщал ForUm, пятый президент Украины Петр Порошенко предостерег, что с уходом Объединенных сил на позиции трехлетней давности, украинские войска теряют 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот.

Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.