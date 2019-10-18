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Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.

За принятие соответствующего законопроекта №2000 в первом чтении с учетом заключения комитета проголосовали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, за корректировки к заключению комитета - 255 депутатов, сообщает УНИАН.

Представляя документ, заместитель министра финансов Юрий Джигир отметил, что по итогам доработки проекта в комитете доходы увеличены на 17,8 млрд грн за счет чистой прибыли и дивидендов госпредприятий, аренды госимущества, внутреннего и импортного НДС, а также перечислений от Национального банка на 3,5 млрд грн, что требует согласования регулятора.

Также он отметил, что проект постановления Рады предусматривает ряд поручений правительству, в том числе уточнение прогноза макропоказателей. «После принятия правительством решения относительно уточнения макропоказателей на 2020 год можно будет рассчитать уточненные показатели бюджета на 2020 год, а частности, показатели доходной части», - сказал замминистра.

В свою очередь глава Счетной палаты Валерий Пацкан отметил необходимость адекватного прогнозирования макропоказателей. «Имеющиеся ресурсы необходимо планировать. Ежегодный рост количества решений Кабмина о перераспределении бюджетных средств свидетельствует о недостатках планирования: в 2017 году их было 77, в 2018 году – уже 99», - сказал он.

Представитель Бюджетного комитета парламента Александр Трухин огласил решение комитета: «Рекомендовать Верховной Раде подготовленный комитетом проект постановления о выводах и предложениях к проекту номер 2000-П принять за основу и в целом с изменениями, изложенными в дополнительном письме-заключении комитета».

Подытоживая обсуждение, премьер-министр Алексей Гончарук призвал депутатов поддержать законопроект. «Это предложения нам, правительству. Мы их учтем. Более того, мы услышали все предложения – об энергосбережении, инфраструктурных проектах. Все это будет учтено. Мы честно посмотрим, сколько у нас денег, и вместе с вами решим, как их эффективно потратить», - сказал глава правительства.

Напомним, 20 сентября министр финансов Оксана Маркаров представила в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2020 года.
ForUm

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