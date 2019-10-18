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После длительного перерыва оккупанты применили тяжелую артиллерию, сообщает СЦКК.

17 октября противник совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новолуганское, Лебединское, Гладосово, Водяное и Авдеевка, применив запрещенную минскими договоренностями артиллерию калибра 122 мм (16 снарядов), минометы калибра 120 мм (13 мин) и минометы калибра 82 мм (38 мин).

Кроме того, боевики вчера осуществили два обстрелы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм (8 мин) и 82 мм (5 мин) на участке разведения №2 Золотое-4.

«Такое циничное поведение лишний раз свидетельствует о заинтересованности оккупантов в дальнейшем обострении конфликта», - заявили в СЦКК.

Напомним, что Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток.
ForUm

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