Незаконную надстройку на здании в центре столицы начали демонтировать, сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

«Несколько дней там работало «Киевблагоустройство» при поддержке полиции.

Еще раз: никаких разрешительных документов на строительство на крыше этого «страшка» никто не выдавал: ни город, ни государство. Ссылка на реконструкцию квартиры в 2004 году критики не выдерживает, потому что после реконструкции - 02.09.2004 - объект ввели в эксплуатацию, о чем есть соответствующий акт», - написал он в Facebook.

При этом геометрических параметров крыши дома на ул. Софиевской, 1 не меняли. На подобные изменения нужно получать разрешения.

Бахматов подчеркнул, что демонтаж происходит, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с риском для жизни и здоровья людей.

Решение привести конструкции кровли жилого дома к первоначальному состоянию приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

По словам советника мэра, сейчас осуществляется инвентаризация объектов, где в разное время осуществляли надстройки, пристройки к домам. В частности, в центральной части города.

«Действительно, в законодательстве Украины есть пробелы. Действительно, такие надстройки/пристройки можно сделать в рамках реконструкции помещения. И такой «полет творчества» надо подсекать законными рычагами, которые нужно создать. Итак, первое и безальтернативное - если обнаружим нарушения чиновников при предоставлении разрешений - «догоним» каждого», - заявил он.

Если пристройка/надстройка не затрагивает конструктивных характеристик здания и не нарушает законодательство (в частности, об охране культурного наследия) - владелец получит штраф и будет обязан оформить необходимую документацию.

«Если пристройка/надстройка несет угрозу конструктивным характеристикам здания, нарушает законодательство – будем добиваться сноса. Напомним, опыт у нас уже есть. И в Десятинной, и на Андреевском спуске, и теперь на Майдане Незалежности», - заверил Бахматов.