также в разделеСтолица
Ткаченко уже обещает построить метро на Троещину 15
«Бабье лето» в Киеве продолжат бить рекорды 24
В Киеве задержали нелегала из Грозного, который грозил отрезать мужчине уши 26
Нашли парней, которые подожгли «коктейлями Молотова» кафе на Крещатике 27
Экс-нардеп Луценко стал советником Кличко 29
КСУ разберется, можно ли увольнять мэра Киева с должности главы КГГА 77
Скандал с надстройкой здания на Майдане: Кличко обвинил ГАСИ в бездействии 31
Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете на продажу алкоголя ночью 24
Кличко назвал сроки, когда на Троещине появится метро 38
В Киеве ограничат движение на 2 дня 18
Американцев призвали быть осторожными во время марша в Киеве 33
В Киеве возле посольства Турции напали на митингующих в поддержку курдов 33
Зеленский рассматривает кандидатуру Ткаченко на должность главы КГГА 16
Кличко объяснил, зачем понадобились дополнительные деньги на Шулявский 31
КГГА: Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве сейчас не повышают 13
Кличко поднял стоимость Шулявского моста до миллиарда 29
В Киеве облили краской памятный знак погибшим бойцам АТО 33
На выходных в Киеве перекроют движение по проспекту Победы 22

Незаконную надстройку на здании в центре столицы начали демонтировать, сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.

«Несколько дней там работало «Киевблагоустройство» при поддержке полиции.

Еще раз: никаких разрешительных документов на строительство на крыше этого «страшка» никто не выдавал: ни город, ни государство. Ссылка на реконструкцию квартиры в 2004 году критики не выдерживает, потому что после реконструкции - 02.09.2004 - объект ввели в эксплуатацию, о чем есть соответствующий акт», - написал он в Facebook.

При этом геометрических параметров крыши дома на ул. Софиевской, 1 не меняли. На подобные изменения нужно получать разрешения.

Бахматов подчеркнул, что демонтаж происходит, чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с риском для жизни и здоровья людей.

Решение привести конструкции кровли жилого дома к первоначальному состоянию приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

По словам советника мэра, сейчас осуществляется инвентаризация объектов, где в разное время осуществляли надстройки, пристройки к домам. В частности, в центральной части города.

«Действительно, в законодательстве Украины есть пробелы. Действительно, такие надстройки/пристройки можно сделать в рамках реконструкции помещения. И такой «полет творчества» надо подсекать законными рычагами, которые нужно создать. Итак, первое и безальтернативное - если обнаружим нарушения чиновников при предоставлении разрешений - «догоним» каждого», - заявил он.

 

Если пристройка/надстройка не затрагивает конструктивных характеристик здания и не нарушает законодательство (в частности, об охране культурного наследия) - владелец получит штраф и будет обязан оформить необходимую документацию.

 

«Если пристройка/надстройка несет угрозу конструктивным характеристикам здания, нарушает законодательство – будем добиваться сноса. Напомним, опыт у нас уже есть. И в Десятинной, и на Андреевском спуске, и теперь на Майдане Незалежности», - заверил Бахматов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1199 грн.
13
Теги