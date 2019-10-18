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Бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны, задержанному детективами НАБУ 17 октября, Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. Сообщение о подозрении согласовал руководитель САП.

Следствие установило, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». В частности, следствие считает, что Гладковский обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящей в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». В результате таких действий государству нанесено более 10,62 млн грн убытков.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно. Речь идет о доходах в размере 54 тыс. долл. США (за 2016), 63 тыс. долл. США (за 2017) и 47,5 тыс. долл. США (за 2018).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения

Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Он объявил голодовку.
ForUm

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