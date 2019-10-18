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Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 257 человек. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ на запрос Службы безопасности Украины

«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести – 257 человек, незаконно лишены свободы - 240 человек», - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать освобождению всех «незаконно лишенных свободы лиц, заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

«Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработке с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается», - заверили в ведомстве.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными в формате «35 на 35». В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

1 октября Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждался вопрос следующего этапа освобождения пленных.
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