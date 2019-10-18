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Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Украинская правда.

Судья объявила, суд решил оставить решение Печерского суда без изменений, а апелляционную жалобу защиты Пашинского оставить без удовлетворения. Решение суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

«Это не мой арест, это поражение всей судебной системы», - заявил Пашинский после объявления решения.

Накануне, 17 октября, в ходе заседания адвокат Пашинского настаивал, что суд должен не избрать его подзащитному другую меру пресечения, а освободить, поскольку доказательств совершения им преступления нет.

Сам Пашинский напомнил, что в отношении него от его политических оппонентов звучали обвинения в расстрелах на Майдане в 2014 году. Нынешнее уголовное преследование он связывает именно со своей политической позицией.

Пашинский настаивал, что в тот день, когда он стрелял в Вячеслава Химикуса, действовал в целях самообороны.

Он повторил, что 31 декабря 2016 года он и его жена, которая была за рулем автомобиля, попали в аварийную ситуацию. В ходе спора с водителем и пассажиром другого автомобиля, в адрес его жены прозвучали оскорбления. Тогда Пашинский попросил извиниться и произвел выстрел в воздух, но Химикус ударил его бутылкой по голове. Только после этого, по словам Пашинского, он выстрелил нападавшему в ногу.

Пашинский считает, что Генеральной прокуратуре просто «надо посадить Пашинского». Он обратился к генпрокурору Руслану Рябошапке с призывом прекратить действовать по политическим мотивам.

Он заверил, что не намерен бежать из Украины и будет защищать свое имя и честь в суде.

Прокуратура просила суд оставить в силе решение Печерского суда, избравшего Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

 Как сообщал ForUm, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому. 

4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.
ForUm

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