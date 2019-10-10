Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его основная миссия на посту главы государства – завершение войны на Донбассе. Об этом он заявил во время пресс-марафона.

Зеленский также заявляет, что Украина готова к очередному обмену пленными, и ожидает решения этого вопроса на встрече «нормандского формата».

Президент оправдывает поведение своего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая не позволила журналисту «Схем» Сергею Андрушко подойти к нему.

































Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что в деле ПриватБанка отправными точками должны быть национальные интересы Украины.

Также Зеленский заявил, что не будет обнародовать расшифровку своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду, если во фракции партии «Слуг народа», которая сформировала коалицию, начнутся конфликты.

Президент не может гарантировать, что конфликт на Донбассе не будет заморожен.

Зеленский заявил, что в новом законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будет идти речь об их автономии.

В аннексированном Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько.

В то же время ФСБ России сообщила о задержании в Крыму мужчины, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который якобы планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

Президент США Дональд Тамп отреагировал на комментарии президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона 10 октября относительно их общего разговора, стенограмма которого была опубликована

Главная военная прокуратура получила разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента Украины документов, которые касаются обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска.

Антимонопольный комитет оштрафовал крупнейших украинских производителей табачных изделий на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Сотрудники ГБР провели санкционированные обыски на Львовской таможне, в домах таможенников и на предприятиях-импортерах товара.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сметная стоимость по реконструкции Шулявского путепровода не изменилась, а дополнительные средства привлекаются для проведения смежных работ.