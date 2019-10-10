ФСБ России сообщила о задержании в Крыму мужчины, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который якобы планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

Мужчина, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом «украинских экстремистских организаций», задержан в городе Саки, сообщает Интерфакс.

Там отметили, что в принадлежащем задержанному гараже «обнаружены готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью».

Следственным управлением УФСБ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств.

Фамилия задержанного не сообщается. При этом издание со ссылкой на источник указывает, что им является житель города Саки Олег Приходько. Планируется, что Киевский районный суд Симферополя изберет ему меру пресечения в четверг.

Ранее о задержании активиста сообщило Крым.Реалии со ссылкой на украинского политика из Евпатории, народного депутата Украины седьмого созыва Эдуарда Леонова.