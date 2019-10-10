Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его основная миссия на посту главы государства – завершение войны на Донбассе. Об этом он заявил во время пресс-марафона, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Какого президента избирало общество? Президента, который прекратит войну. Именно это моя миссия в течение пяти лет», - заявил он.

Он также обратился к украинцам, проживающим на оккупированных территориях Донбасса, и пообещал, что государство их не оставит.

«Эта часть людей, которые чувствуют себя украинцами, должна знать: мы их оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это – наш план «А». А план «Б» - если долгий путь с возвращением территорий, приоритетом все равно будут люди», - подчеркнул Зеленский.

Также Глава государства отметил, что лучшим аргументом для людей, проживающих в оккупированных районах и не имеющих возможности получать информацию из украинских СМИ, должны стать примеры положительных изменений на подконтрольных Украины территориях. В частности, речь идет об открытии качественного контрольного пункта въезда/выезда (КПВВ) и построение европейской дороги в районе моста у Станицы Луганской.