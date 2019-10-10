также в разделеПолитика
Зеленский: Порошенко будет отвечать за все, что он сделал 4
Зеленский: В новом законе об особом статусе не будет автономии Донбасса 11
Зеленский прокомментировал возможное влияние Украины на выборы в США 8
Глава МИД Нидерландов понимает решение Украины выдать Цемаха 9
Президент обещает поговорить с Кличко перед тем, как его уволить 8
«Это не моя команда»: Зеленский уверяет, что не знаком с Портновым 10
Пристайко: Встреча Зеленского и Рютте была сорвана по вине Украины 40
Зеленский допустил замораживание конфликта на Донбассе 29
Президент: Строить аэропорт в Днипре начнут в 2020 году 10
Зеленский: Не знаю, кто такой Кислин 20
Президент установил правоохранителям дедлайн по нескольким громким делам 16
Президент: Если «слуги народа» начнут есть друг друга, через год распущу Раду 23
Зеленский против обнародования его разговоров с Путиным 31
Депутаты от «Слуги народа» голосовали за создание следственной комиссии с целью политической травли «112 Украина», NewsOne и ZIK по указанию Зеленского и Коломойского 37
«Нужно как-то угомонить»: Зеленский высказался о деле Коломойского и ПриватБанка 29
Президент не считает акции «Нет капитуляции» проплаченными 24
Зеленский поделился мнением о льготах ветеранам 24
«Саша хотел быть премьером»: Зеленский отрицает увольнение Данилюка из-за Приватбанка 33

Президент США Дональд Тамп отреагировал на комментарии президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона 10 октября относительно их общего разговора, стенограмма которого была опубликована, сообщает УНИАН.

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроеные на импичмент демократы», - Трамп привел цитату о пресс-марафоне с сайта Fox News и от себя добавил: «Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте». 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставление Украине военной помощи со стороны Соединенных Штатов было разблокировано после его встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, а в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом вопрос помощи не поднимался.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
23
Теги