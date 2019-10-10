Президент США Дональд Тамп отреагировал на комментарии президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона 10 октября относительно их общего разговора, стенограмма которого была опубликована, сообщает УНИАН.



«Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в четверг, что его противоречивый июльский звонок с президентом Трампом не предусматривал взяточничества, шантажа или деловой борьбы, как утверждают настроеные на импичмент демократы», - Трамп привел цитату о пресс-марафоне с сайта Fox News и от себя добавил: «Это должно немедленно прекратить разговоры об импичменте».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предоставление Украине военной помощи со стороны Соединенных Штатов было разблокировано после его встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве, а в телефонном разговоре с президентом Дональдом Трампом вопрос помощи не поднимался.