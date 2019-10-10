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Сотрудники ГБР проводят санкционированные обыски на Львовской таможне, в домах таможенников и на предприятиях-импортерах товара, сообщила первый заместитель директора бюро Ольга Варченко.

Всего проводится 40 обысков.

«Причина такова: следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам. Ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тыс. долларов. Проверяем причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур», - написала она в Facebook.

Одежду ввозили в Украину как секондхенд.

Собственно, схема выглядела так (по предварительной информации): предприятие-импортер заказывает один товар из стран ЕС, а когда он доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления - превращается в «товар подмены» - в этом случае - секондхенд.

«Такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство понесло убытки  как минимум миллион гривен с каждой партии товара», - заявила Варченко.

Грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в смены отдельных должностных лиц таможенного поста.

Должностные лица таможни, по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины, организовывали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей, не применяли необходимые формы таможенного контроля, не принимали меры контроля в отношении импортируемых ими товаров при пересечении государственной границы Украины на основании ложных сведений, внесенных в ГТД.

Кроме обысков на Львовской таможне, они также проводятся по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов. Во время обысков документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.
ForUm

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