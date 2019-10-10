Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что в деле ПриватБанка отправными точками должны быть национальные интересы Украины, сообщает LIGA.net.

«Нет, не говорили (с Игорем Коломойским о ПриватБанке. – Ред.). А что я могу говорить? Он знает мою позицию по ПриватБанку, она государственная - я буду защищать Украину. Он это прекрасно знает», - рассказал Зеленсикй.

Отвечая на вопрос, не считает ли он, что Коломойского «нужно как-то угомонить», Зеленский согласился: «Считаю».

Также Зеленский добавил, что международные партнеры обеспокоены ситуацией с ПриватБанком, поскольку в Украине есть проблема с принятием честных решений в судах. Однако влияния на судебную систему он как президент оказывать не может.

«Я спросил (у представителей МВФ – Ред.), вы видите так, чтобы я повлиял на эту ситуацию, повлиял на суд? Они сказали: нет, мы понимаем, что вы не можете это сделать», - объяснил Зеленский.

В такой ситуации, считает Зеленский, проблему необходимо решать с помощью переговоров, в которых буду участвовать международные эксперты.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения обстоятельств дела и назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.