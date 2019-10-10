Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новом законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будет идти речь об их автономии. Об этом он сказал во время пресс-марафона, сообщает УНИАН.

«Мы не можем в этом законе говорить об автономии», - подчеркнул президент.

Он отметил, что есть много компромиссов в гуманитарных вопросах, которые будут вынесены на публичное обсуждение, в частности о региональном статусе русского языка. Зеленский еще раз подчеркнул, что в новом законе не будет перейдена ни одна «красная линия».

«Я думаю, что будут еще какие-то вопросы, связанные с отношениями между временно оккупированными территориями и РФ. Я уверен, что с той стороны мы будем слышать это... Давайте услышим, а потом будем принимать решение. Мы не подписываем закон об особом статусе, которого нет в «нормандском формате», и это должны понимать все», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.