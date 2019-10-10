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Президент Владимир Зеленский не будет обнародовать расшифровку своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он заявил во время пресс-марафона на Фудмаркете в Киеве, передает Украинская правда.

«Я не готов публиковать свои разговоры. Я даже не опубликовал свои разговоры с господином Трампом. Я – верховный главнокомандующий, а не телеведущий какого-либо канала. Я не занимаюсь пиаром, у меня нет никаких размышлений по поводу нарушать «красные линии». Но тактика есть тактика, стратегия есть стратегия. И я не должен показывать всем свои разговоры с тем или иным лидером любой страны. Это что-то новое», - заявил он.

По поводу диалога с Путиным Зеленский отметил: «Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом – очень сложным, очень подробным, но реальным: возвращение людей... К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным – приведет она к какому-то продолжению наших встреч? Я думаю, нет, все будет закончено. Есть ли желание получить такой результат и не получить больше никогда возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории "ДНР"/"ЛНР" и на территории России и в Крыму? Будет ли у меня возможность их вернуть (в таком случае)? Никогда. Что я скажу их семьям? Что меня попросили журналисты? Что меня попросили люди? Я не играю ни в какие игры, связанные с жизнью людей. Я не буду ничего публиковать, так как я знаю, что это повредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны», - сказал президент.

«Если какие-то люди через какие бы то ни было средства массовой информации будут просить меня что-то публиковать, я начну публиковать разговоры этих людей с любыми другими лидерами. Но я этого не делаю, потому что я думаю, что это в целом неправильно», - добавил он.

Зеленский призвал бороться за результат.

«Если эти звонки приносят результат – давайте их оставим в том формате, в котором у нас есть правильный результат», - сказал он.

На блиц-вопрос, боится ли он Путина, украинский лидер ответил: «Нет».
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