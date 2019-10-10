Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова к очередному обмену пленными, и ожидает решения этого вопроса на встрече «нормандского формата». Об этом глава государства сказал 10 октября во время пресс-марафона в Киеве, передает Радио Свобода.

В случае же, если встреча «нормандской четверки» будет откладываться, по словам Зеленского, он будет искать другой формат для решения вопроса обмена - в частности, Минск и прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я думаю, что решение будет на встрече «нормандского формата». Если «нормандский формат» будет откладываться из-за того, что не будет разведения, в Золотом продолжаться выстрелы, тогда мы будем находить другие форматы, чтобы возвращать наших людей. Один из них – «Минск». Другой, который сработал, - мои переговоры с Путиным. Я по поводу возвращения наших людей и обмена готов на эти прямые переговоры», - сказал Зеленский.

Он также отметил, что «никто никогда не забудет ни одного человека, который находится в плену на территории России или в Крыму, или на временно оккупированной территории «ДНР» и «ЛНР ».

«Существует пока только два списка обмена: крымчане - в списке людей, о которых мы должны говорить только с Россией, потому что от «ЛДНР», боевиков, этот вопрос не зависит вовсе. Другой список – это люди, которые находятся на территории «ДНР», «ЛНР». И третье – сложный вопрос – это люди, по которым нет подтверждения со стороны «ДНР», «ЛНР», что они там есть, а мы знаем, что эти люди там находятся», - сказал Зеленский.

«Эти три вопроса: во-первых, мы готовы хоть завтра. Российская сторона заявляет, что без «нормандского формата» мы не дойдем до решения этого вопроса. Поэтому я спешу с «нормандским форматом», - добавил президент.

2 октября Зеленский заявил, что принятие «формулы Штайнмайера» устранило последние препятствия к проведению саммита «нормандской четверки». «Я думаю, что в ближайшее время мы будем иметь уже дату», - сказал президент. Точная дата пока неизвестна.