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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сметная стоимость по реконструкции Шулявского путепровода не изменилась, а дополнительные средства привлекаются для проведения смежных работ.

Об этом он сказал в эфире «Радио НВ», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Стоимость строительства моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор, теплосети, которые находятся у моста. Мы делаем все прозрачно. Все цифры абсолютно открыты, мы готовы предоставить их для всех контролирующих органов. Наша задача – построить мост, чтобы он поехал. Все остальные сметы мы предоставим, и здесь тайн никаких нет», - сказал Кличко.

На вопрос, не значит ли это, что в свое время была неправильно составлена проектная документация, мэр ответил, что она была разработана исключительно на развязку и не учитывала других работ, кроме фактической реконструкции путепровода.

«Проектная документация делается на мост. А то, что касается дополнительных работ, связанных с дополнительной территорией, просчитать невозможно. Когда мы начинаем уже работы, нам специалисты говорят, что нам нужно перенести коллектор, это дополнительные работы. Нужно перенести коммуникации, это также дополнительная работа. С этим связано увеличение стоимости моста. Тендерные условия распространяются исключительно на строительство объекта. Все остальное – дополнительные средства», - отметил Кличко.

Также мэр Киева сообщил, что работы над реконструкцией не прекращались.

«Много спекуляций и это делается умышленно. Есть технологические вещи. Например, когда залили сваи, они должны отстояться, а уже говорят, что работы остановились. Это неправда», - сказал он.

Наконец Кличко напомнил, что подрядчики заверили его в том, что движение транспорта Шулявским мостом будет возобновлено до конца текущего года.

Ранее «Наші гроші» сообщили, что Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млрд грн сметной стоимостью работ. 
ForUm

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