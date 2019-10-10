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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду, если во фракции партии «Слуг народа», которая сформировала коалицию, начнутся конфликты. Об этом он сказал во время пресс-марафона, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я не хочу ломать эту партию. Они знают мое отношение. Если они начнут «есть» друг друга, я через год их распущу. Это факт», - сказал он.

Касаясь вопроса сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, Зеленский отметил, что это компетенция не народных депутатов, а правительства.

«Они (члены правительства. - Ред.) должны нести ответственность за условия сотрудничества с Международным валютным фондом и за то, чтобы это сотрудничество было. Это точно не вопрос депутатов от «Слуги народа», - отметил президент.
ForUm

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