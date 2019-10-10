Главная военная прокуратура получила разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе Президента Украины документов, которые касаются обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска, сообщает пресс-служба ГПУ.



«Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие в Офисе президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайская», – говорится в сообщении.

В ГПУ напоминили, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения РФ агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.

«В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события. В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 боевой операции в районе города Иловайск», – сказано в сообщении.

Напомним, 23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия в составе нескольких батальонно-тактических групп, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям в Донбассе с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время российско-украинской войны.

29 августа оккупанты в упор расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны силы АТО.

По официальным данным, в боях под Иловайском погибли 366 бойцов (157 военных не опознаны), еще 158 считаются пропавшими без вести.

В военной прокуратуре заявили, что основными причинами трагических последствий операции под Иловайском Донецкой области в августе 2014 года являются вторжение большого количества военнослужащих и техники Вооруженных сил РФ, а также необходимость украинских силовиков руководствоваться устаревшими нормативными документами.

В августе 2017 года Главная военная прокуратура передала в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства информацию о собранных доказательствах совершения подразделениями ВС РФ военных преступлений в том числе вероломном убийстве украинских военных в районе Иловайска в 2014 году.