В аннексированном Крыму задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько. Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на украинского политика из Евпатории, народного депутата Украины седьмого созыва Эдуарда Леонова.

«Об этом сообщила дочь Олега Приходько. Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли, в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет», – сказал Леонов.

Официальных комментариев российских силовых и правоохранительных ведомств пока нет.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

Российские силовики не комментировали проведение обыска у Приходько. В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.