Самолет Ан-12, который летел во Львов, совершил аварийную посадку у кладбища в Сокольниках

У самолета закончилось топливо.

Верховная Рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии.

Центральную избирательную комиссию возглавил член предыдущего состава ЦИК Олег Диденко.

Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Петра Порошенко в ряде уголовных дел.

Незаконно осужденный украинский журналист Павел Шаройко был помилован в Беларуси и уже вернулся в Украину.

Парламент не намерен инициировать референдум по поводу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что готов в любой момент представить первым лицам государства дорожную карту реализации Минских договоренностей.

Новазаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в Украине в сборе секретной информации в пользу «неопределенного государственного органа Беларуси».

На следующей неделе планируется масштабный обмен пленными между Украиной и РФ. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.