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Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Петра Порошенко в ряде уголовных дел.

Незаконно осужденный украинский журналист Павел Шаройко был помилован в Беларуси и уже вернулся в Украину.

Парламент не намерен инициировать референдум по поводу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что готов в любой момент представить первым лицам государства дорожную карту реализации Минских договоренностей.

Новазаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в Украине в сборе секретной информации в пользу «неопределенного государственного органа Беларуси».  

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