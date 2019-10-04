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Новазаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в Украине в сборе секретной информации в пользу «неопределенного государственного органа Беларуси». Об этом сообщила белорусская редакция Радио Свобода.

В этом году в августе суд уже одобрил решение о возможности освобождения Юрия Политики под определенные ограничения при условии уплаты залога в размере 576,3 тысяч гривен (около 23 тысяч долларов). Однако залог никто не платил.

«Суд изменил меру предварительного содержания в отношении к нему. Я подавал соответствующее ходатайство. Он освобожден под личные обязательства», - сообщил адвокат задержанного Тарас Гаралюк.

Вместе с тем, он отметил, что судебный процесс по рассмотрению дела будет продолжаться, и Политика должен являться на заседания по вызову суда и не влиять на свидетелей.

Также Гаралюк добавил, что его клиент не ограничен в выборе места жительства и имеет право выезда из страны.

Политика был задержан в июне 2017 года на украинском пограничном переходе «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью. Во время задержания в его телефоне нашли зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции «Шторм».

За полгода до задержания спецслужбы Украины следили за всеми контактами и перемещения Юрия Политики в Чернигове. Суд начал рассматривать его дело по существу только в апреле.
ForUm

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