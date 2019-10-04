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Незаконно осужденный украинский журналист Павел Шаройко был помилован в Беларуси и уже вернулся в Украину. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, приговоренный в Беларуси к 8 лет, был помилован и уже дома в Украине», - заявил Зеленский.

Напомним, Новазаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в Украине в сборе секретной информации в пользу «неопределенного государственного органа Беларуси».  

 
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