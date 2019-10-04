Верховная Рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.
Заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко отметила, что перед вступлением в должность новоизбранные кандидаты в члены ЦИК должны принять присягу в сессионном зале Верховной Рады. Комитет рекомендует назначить предлагаемых кандидатов и привести к присяге сразу после избрания.
Нардепы назначили 17 членов ЦИК:
Боярчук Оксану Борисовну;
Буглака Юрия Александровича;
Гатауллину Елену Аухативну;
Гевко Андрея Евгеньевича;
Глущенко Викторию Анатольевну;
Греня Виталия Вячеславовича;
Диденко Олега Николаевича;
Дубовика Сергея Олеговича;
Евстигнеева Андрея Сергеевича;
Ефремову Ирину Алексеевну;
Кармазу Александру Александровну;
Любченко Павла Николаевича;
Мирошниченко Юрия Романовича;
Перепелюка Владимира Григорьевича;
Плукаря Виталия Владимировича;
Постивого Сергея Александровича;
Фрицкого Юрия Олеговича.
Новоназначенные члены ЦИК приняли присягу перед Верховной Радой Украины. Не принес присягу отсутствующий на заседании Юрий Буглак.
Дмитрий Разумков поздравил членов ЦИК с назначением и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве этого органа с Верховной Радой.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время