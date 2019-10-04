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Верховная Рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко отметила, что перед вступлением в должность новоизбранные кандидаты в члены ЦИК должны принять присягу в сессионном зале Верховной Рады. Комитет рекомендует назначить предлагаемых кандидатов и привести к присяге сразу после избрания.

Нардепы назначили 17 членов ЦИК:

Боярчук Оксану Борисовну;

Буглака Юрия Александровича;

Гатауллину Елену Аухативну;

Гевко Андрея Евгеньевича;

Глущенко Викторию Анатольевну;

Греня Виталия Вячеславовича;

Диденко Олега Николаевича;

Дубовика Сергея Олеговича;

Евстигнеева Андрея Сергеевича;

Ефремову Ирину Алексеевну;

Кармазу Александру Александровну;

Любченко Павла Николаевича;

Мирошниченко Юрия Романовича;

Перепелюка Владимира Григорьевича;

Плукаря Виталия Владимировича;

Постивого Сергея Александровича;

Фрицкого Юрия Олеговича.

Новоназначенные члены ЦИК приняли присягу перед Верховной Радой Украины. Не принес присягу отсутствующий на заседании Юрий Буглак.

Дмитрий Разумков поздравил членов ЦИК с назначением и выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве этого органа с Верховной Радой.
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