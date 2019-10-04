Известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Петра Порошенко в ряде уголовных дел, сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

«Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова», - сообщили в политсиле.

В этой ситуации привлечение российского адвоката абсолютно целесообразно, Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику в Украине, отметили в партии.

«Стоит отметить, что в российских судах господин Новиков защищал и защищает украинских граждан - пленников Кремля», - подчеркнули в ЕС.

В частности, в прошлом месяце он был адвокатом наших моряков.

Так же Илья Новиков защищает и российских оппозиционеров, занимает активную гражданскую позицию - последовательно выступает против политических репрессий Путина.