На следующей неделе планируется масштабный обмен пленными между Украиной и РФ. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телепрограммы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. И в ближайшее время, и это буквально, на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», - сообщил Пристайко.

Он обратил внимание, что 28 ноября, 2015 года была сформулирована «формула Штайнмайера». Этот документ был разработан совместно главами МИД Германии и Франции – Франком-Вальтером Штайнмайером и Лораном Фабиусом.

Однако власть не осуществляла коммуникацию с обществом по поводу данного плана, отметил Пристайко.

Глава МИД подчеркнул, что «формула Штайнмайера» – это часть процесса, который начал Зеленский. Среди основных целей украинского президента в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе – это попробовать дотянуться к людям, которые остались за линией разграничения, отстроить мосты, восстановить связи с людьми, прекратить стрельбу, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть пленных, которые сидят в тюрьмах РФ, в ОРДЛО и оккупированном Крыму. Эти шаги будут осуществляться постепенно, сказал глава украинской дипломатии.

Чтобы повести общую черту для этих шагов, по предложению западных партнеров Украины, состоится встреча в нормандском формате, добавил Пристайко.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными в формате «35 на 35». В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

1 октября Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждался вопрос следующего этапа освобождения пленных.

В этот же день Украина сообщила о согласовании «формулы Штайнмайера» в ответ на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.