Парламент не намерен инициировать референдум по поводу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в программе «Право на власть».

«Закон о референдуме... нет, но в то же время имеющиеся процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о происходящем», - сказал Яременко.

В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил как положительный факт начало дискуссии относительно закона об особом статусе ОРДЛО, действие которого истекает 31 декабря. По словам главы МИД, данная дискуссия нужна для того, чтобы украинцы начали понимать, «насколько высокой может быть цена мира», передает 112 Украина.

Напомним, 3 октября Зеленский обратился к украинцам по поводу «формулы Штайнмайера». По его словам, она свидетельствует только о том, когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса.

Согласно указанному плану, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу после проведения там местных выборов, которые состоятся по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации положительного заключения ОБСЕ.