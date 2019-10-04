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Центральную избирательную комиссию возглавил член предыдущего состава ЦИК Олег Диденко.

Как передает УНИАН, соответствующее решение члены ЦИК приняли сегодня на первом заседании комиссии.

Так, за назначение Диденко председателем Центризбиркома путем тайного голосования свои голоса отдали все 16 присутствующих на заседании членов ЦИК.

Напомним, 4 октября Верховная Рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. 
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