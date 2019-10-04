Пятый президент Петр Порошенко заявил, что готов в любой момент представить первым лицам государства дорожную карту реализации Минских договоренностей.

«Она устанавливает четкую приоритетность шагов по безопасности перед политическими. Она была нами тщательно проработана еще несколько лет назад. Ее восприняли Германия и Франция. А вчера в очередной раз поддержку именно такой последовательности реализации Минских договоренностей выразили Соединенные Штаты: сначала безопасность, потом - политическое урегулирование. В любой момент готов представить дорожную карту для первых лиц государства. Не российскую формулу Штайнмайера, а именно этот комплексный документ и является тем, с чем Украина должен ехать на «Нормандский саммит». Равно как и концепции миротворческого контингента ООН», - говорится в его Facebook.

«Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах», - заявил Порошенко.

При этом он выразил сожаление, что в обращении Зеленского «так много внимания предшественникам». «Не советую искать врагов в Киеве. Его враг там, где враг Украины - в Москве», - отметил пятый президент.

Напомним, 3 октября в обращении к украинскому народу Зеленский заявил, что

условием для выборов на Донбассе является полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины.