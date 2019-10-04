Самолет АН-12, который летел во Львов, совершил посадку у кладбища в Сокольниках, сообщает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По предварительным данным, на борту самолета находились 7 человек, пока о состоянии или пострадавших не известно.

Позже он добавил, что есть пострадавшие и есть погибшие.

«Грузовой АН-12 летел из Виго (Испания) на Стамбул (Турция). Садился в аэропорту «Львов» на дозаправку. В 6:45 пропала связь с экипажем. Ведутся поисковые работы. Полоса закрыта на взлет и посадку», - сообщается на странице аэропорта.