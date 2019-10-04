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У самолета АН-12, совершившего аварийную посадку под Львовом, закончилось топливо. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Во время выполнения чартерного грузового рейса самолетом Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс», по предварительной информации с 7 членами экипажа и 1 сопровождающим груз на борту, по маршруту Вико (Испания) - Львов совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники вблизи аэродрома. По предварительным данным 3 погибших, 3 тяжело травмированных живых, 2 еще разыскивают, продолжается спасательная операция. Предварительно аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего», - написал он.

В то же время депутат Львовского горсовета Игоря Зинкевич сообщает о 5 погибших.

«5 трупов, 2 достали живых, 1 живой, не могут достать», - написал он.
ForUm

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