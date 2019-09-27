Александр Данилюк написал заявление об отставке с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украина предоставила Польше формальное согласие на восстановление эксгумационных работ.

Пятый президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований.

Миссия Международного валютного фонда начала обсуждение новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил о наличии прямых доказательств того, что в 2016 году Украина пыталась повлиять на выборы президента США.

Переговоры с Международным валютным фондом находятся в активной фазе и нет причин для паники. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Полноценное внедрение накопительной пенсионной системы в Украине требует создания соответствующей инфраструктуры, заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил все решения судов предыдущих инстанций, которые были приняты в пользу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Глава Офиса президента Андрей Богдан 19-20 ноября 2013 года летал на переговоры в Санкт-Петербург в составе правительственной делегации во главе с премьер-министром Николаем Азаровым, сообщают «Схемы».

СМИ сообщили, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, помешав таким образом задать вопрос главе государства.

В свою очередь Мендель утверждает, что не толкала журналиста, а «останавливала» его.

Движение по Шулявскому путепроводу планируют открыть в конце этого года. Об этом мэр Киева Виталий Кличко.